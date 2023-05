1550 Entlein auf großer Reise

Das 12. Black-River-Duck-Race ging bei strahlendem Sonnenschein über die Bühne.

Unzählige kleine und auch größere Entenliebhaber sowie einige hundert Schaulustige fanden sich vergangenen Sonntag zum traditionellen Entenrennen am Ufer der Schwarzach ein. Von fleißigen Helferinnen und Helfern der Jugendfeuerwehr wurden die mit einem Strichcode versehenen Entlein, die schon Wochen zuvor erworben werden konnten, fürs Rennen entgegengenommen. „Leider konnten wir heute fast keine Last-Minute-Entlein mehr verkaufen, denn der Ansturm auf die 1550 gelben Plastiktierchen war im Vorfeld schon sehr groß“, so Stefan Stradner vom Organisationskomitee. Pünktlich um 14 Uhr wurden die liebevoll bemalten, mit Federn oder Glasperlen gestylten gelben Bade-Entchen von der Straßenbrücke beim Kirchplatz per Kipper ins kühle Nass befördert. Von dort aus bahnten sich diese einen mühevollen Weg durch die vielen kleinen Wirbel und vorbei an aus dem Wasser ragenden Steinen.