1522 (!) Zuschauer, aber SC Hohenems verlor im ersten Finale gegen Kapfenberg

Was war das für ein unfassbarer Beginn im Eisstadion Hohenems beim großen Finale um den Titel in der Ö Eishockey Liga 2023/2024: Die Kapfenberger SV erwischte gegen den SC Hohenems im Hinspiel einen Traumstart und führte nach knapp zwei Minuten mit 3:0. Der Erste der Division Ost feierte am Ende gegen den Ersten der Division West einen 4:1-Auswärtssieg und schuf sich eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel in der Stadthalle Kapfenberg am nächsten Samstag. Wie schon im Viertel- und Halbfinale zählt das Gesamtscore nach Hin- und Rückspiel, der Sieger ist Meister der Ö Eishockey Liga. Das Rückspiel in Kapfenberg beginnt am Samstag, 16. März 2024, um 19:30 Uhr.