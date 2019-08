150 Jahre Japan-Österreich: Lecher feiern Hakuba Happo

Heuer feiern Japan und Österreich 150 Jahre diplomatische Beziehungen, was auch in Lech Zürs entsprechend zelebriert wird.

Seit 1995 ist die Gemeinde am Arlberg Städtepartner der japanischen Stadt Hakuba Happo, Präfektur Nagano. Aufgrund des Jubiläumsjahres hat die Lech Zürs Tourismus zwischen 10. und 18. August eine Repräsentationsreise nach Japan organisiert. Unterwegs ist eine 15-köpfige Lech Delegation inklusive Alphornbläsern. Die Lecher präsentierten sich heute ihren Japanischen Freunden in der Österreichischen Botschaft in Tokio und werden in dieser Woche ein Fest mit etwa 700 Personen in Hakuba Happo mitgestalten.