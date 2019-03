1,50 Euro-Lohnobergrenze für Asylwerber - Kritik bei Sonntagsdemo in Hohenems

Innenminister Herbert Kickl will arbeitenden Asylwerbern höchstens 1,50 Euro pro Stunde zahlen. Der Vorarlberger Politikwissenschafter Thomas Schmidinger, Redner bei der vergangenen Sonntagsdemo, sprach laut ORF Vorarlberg von "Zwangsarbeit".

Der Innenminister sieht in einem ersten Vorschlag vor, dass Asylwerber für sogenannte Remunerantentätigkeiten 1,50 Euro pro Stunde erhalten sollen. “Keinesfalls mehr, und das österreichweit einheitlich”, schreibt Kickl dazu in der Begründung der von ihm vorgelegten Verordnungsermächtigung. Am Montag geht diese für einen Monat in Begutachtung. Bundeskanzler Kurz (ÖVP) hat jedoch bereits verlautbart, dass er den Vorschlag für einen neuen Stundenlohn für Asylwerber unterstützt.