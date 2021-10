15 (!) Spiele im VFV-Pokal, 4. Runde live auf VOL.AT

Die Live-Konferenz aller VFV Cup Spiele 4. Runde, alle Ergebnisse

Fünfzehn der insgesamt sechzehn Spiele im Rahmen des vierten Spieltag in der 46. Auflage vom Uniqa VFV-Cup werden am Nationalfeiertag auf den Vorarlberger Plätzen ausgetragen. Unterschiedliche Aufgaben warten auf die elf Vereine aus der VN.at Eliteliga, die nun in den heimischen Pokalbewerb eingreifen. Im einzigen Duell zweier Eliteligavereine stehen sich die Wälderklubs Egg und Rotenberg zur Matinee (11 Uhr) in der Egger Junkerau gegenüber. In der Meisterschaft gab es einen 3:2-Erfolg für Rotenberg und im Rückspiel teilten sich die Klubs die Punkte brüderlich mit 1:1. „Werden alles probieren um im Cup Weiterzukommen, es ist eine 50:50-Chance“, sagt Egg Trainer Daniel Sereinig (39). Jonas Köb (22) kehrt wieder in den Kader des Eliteliganeuling zurück. Die personellen Sorgen sind bei Rotenberg wieder größer geworden. Standardtormann Michael Wohlgenannt (26) fehlte zuletzt in der Meisterschaft aus gesundheitlichen Gründen. Gut möglich, dass Ersatz Benjamin Sohler (26) wieder das Tor von Rotenberg hüten wird. Trainer Jürgen Maccani (41) erwartet ein enges, knappes Spiel, wo die Tagesverfassung entscheiden wird.