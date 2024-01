15-Jährige bei Mopedunfall verletzt

Am Samstagabend kam es gegen 18 Uhr in Dornbirn zu einem Verkehrsunfall.

Eine 15-jährige Mopedfahrerin war auf der Moosmahdstraße stadtauswärts in Richtung Brückengasse unterwegs. In der Nähe des Hauses mit der Adresse Moosmahdstraße 1 fuhr ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem VW-Bus aus einem Parkplatz auf die Straße. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die Jugendliche stark ab, verlor dabei die Kontrolle über ihr Moped und stürzte. Sie erlitt Verletzungen am rechten Bein.