15-Jähriger aus Götzis vermisst: "Die Zeit rennt uns davon"

Seit Samstag wird Adrian (15) aus Götzis vermisst. W&W sprach mit seiner Familie und dem Suchteam.

Gottmadingen. Sandra Huber-Gerner aus Götzis hat von der Gemeinde in Baden-Württemberg, nahe Schaffhausen, an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz, bislang noch nicht einmal gehört. Den Namen hat sie erstmals auf dem Kontoauszug ihres Sohnes Adrian gesehen: In Gottmadingen hat er am Samstagabend Geld abgehoben. Das ist das letzte Zeichen, dass sie von ihrem Jungen hat. „Seit Samstag habe ich nichts mehr von Adrian gehört“, erzählt die Mutter WANN & WO sichtlich aufgewühlt. „Ich schaue ständig auf mein Handy, ob er sich meldet. Ich kann nicht mehr essen, nicht mehr schlafen.“

Suche mit Hundestaffeln

Sandra alarmierte umgehend die Polizei in Götzis, als ihr Sohn am Samstag nicht nach Hause kam und auch nicht am Telefon zu erreichen war. Die schrieb den Jungen landesweit und im Grenzgebiet zur Fahndung aus, wie ein Sprecher der Polizei Götzis WANN & WO bestätigte. „Die Streifen halten dort also die Augen offen nach einem Jungen, der einen orientierungslosen Eindruck macht.“ Aktiv wurde darüber hinaus besonders der Verein „Österreich findet euch“, der auf seiner Internetseite aktuelle Vermisstenfälle veröffentlicht und diese auch über Facebook teilt: „Wir haben am Montag eine Suchhundestaffel informiert, die in Gottmadingen nach Adrian gesucht hat“, erklärt Heike Lampert, Leiterin der Vorarlberg-Gruppe des Vereins, gegenüber WANN & WO. „Leider führte die Spur lediglich zurück zum Bahnhof. Wir gehen also davon aus, dass der Junge mit einem nächsten Zug weitergefahren ist.“ Deshalb setzte die Hundestaffel gestern die Suche nach Adrian in den benachbarten Städten Singen und Konstanz fort, in der Hoffnung, dass er dort ausgestiegen ist. Bis Redaktionsschluss am gestrigen Nachmittag wurde der 15-Jährige aber noch nicht gefunden. „Adrian ist jetzt schon die dritte Nacht da draußen“, schildert Helferin Lampert mit Nachdruck. „Uns rennt die Zeit davon.“