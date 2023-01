15.000 unentgeltliche Stunden für die Sicherheit der Bevölkerung

Die Feuerwehr Gisingen lud zur 106. Jahreshauptversammlung ins Gerätehaus und zahlreiche Gäste folgten der Einladung.

Anspruchsvolles Feuerwehrjahr in Gisingen

Im Tätigkeitsbericht zum vergangenen Jahr konnte der Kommandant über 101 Alarmierungen berichten. Begonnen wurde das Jahr dabei mit dem Großbrand im Industriepark Kunert, aber auch die zahlreichen Hochwassereinsätzen, die den sommerlichen Starkniederschlägen geschuldet waren, hielten die Florianijünger in Gisingen im vergangenen Jahr auf Trab. Insgesamt wurden alleine für Einsätze 2.235 ehrenamtliche Stunden geleistet. Hinzu kommen weitere 2.620 Aus- und Weiterbildungsstunden sowie Verwaltungs- und Instandhaltungsarbeiten, die zusätzlich erbracht wurden. Gesamt wurden somit im vergangenen Jahr rund 15.000 unentgeltliche Stunden durch die 94 Mitglieder der Feuerwehr und Feuerwehrjugend Gisingen geleistet.

In weiterer Folge gab es auch einen Rückblick der Feuerwehrjugend auf das Jahr 2022. Dazu konnte nach den ganzen Corona-Einschränkungen im vergangenen Jahr auch der übliche Proben- und Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden und dazu nahmen die Mädchen und Burschen erfolgreich am Wissenstest und den Jugendwettkämpfen im Rahmen des Landesfeuerwehrfestes teil und absolvierten einen lehrreichen Action Day. Die gesamten Aktivitäten der Feuerwehrjugend wurde den Gästen bei der Jahreshauptversammlung auch in Form eines Videoberichtes präsentiert.