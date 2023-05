14-Jähriger von Jugendlichen mit Messer bedroht und attackiert

Am Sonntagabend hat ein einzelner Täter aus einer Gruppe Jugendlicher einen 14-Jährigen in Feldkirch mit einem Messer bedroht und mit Fußtritten attackiert.

Am Sonntag gegen 18 Uhr wurden ein 14-jähriger Jugendlicher und seine 13-jährige Begleitung auf dem Haldenweg in Feldkirch in Richtung der Schrebergärten von einer Gruppe von acht Jugendlichen verfolgt. Als die beiden die Verfolgung bemerkten, flüchtete die 13-Jährige auf Anraten ihres Begleiters in Richtung Norden.