14-jähriger Drogendealer in Dornbirn ausgeraubt

Beim Verkauf von Cannabis wurde ein erst 14-Jähriger von drei männlichen Personen ausgeraubt.

Ein 14-jähriger Jugendlicher hielt sich am 09. Februar 2022, gegen 20.20 Uhr in Begleitung eines weiteren Jugendlichen beim Bahnhof Dornbirn auf. Dort trafen die beiden auf eine Gruppe von drei männlichen Personen im Alter von 17, 20 und 21 Jahren und kamen mit diesen ins Gespräch. Dabei wurde der Verkauf von 2,5 g Cannabis vereinbart, welches der 14-Jährige an die drei Personen verkaufen wollte.