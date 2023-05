14-Jährige angefahren und vom Unfallort geflüchtet

Eine 14-Jährige wurde bei einem Unfall mit Fahrerflucht verletzt.

Am Donenrstag gegen 16.30 Uhr lenkte eine 46-jährige Frau ihren Pkw im Stadtgebiet von Bludenz auf der Riedstraße in Richtung Wichnerstraße. Zeitgleich hielten sich vier 14-jährige Mädchen ebenfalls im Bereich der Riedstraße auf. Zwei dieser Mädchen überquerten vor dem herannahenden Pkw die Fahrbahn, dabei wurde ein Mädchen vom Fahrzeug im Bereich des rechten vorderen Kotflügels erfasst und in weiterer Folge zu Boden geschleudert wurde.