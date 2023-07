1,36 Promille! 18-Jähriger verursacht Unfall in Mäder

In der Nacht auf Montag verursachte ein stark alkoholisierter 18-Jähriger einen Unfall in Mäder.

In der Nacht auf Montag gegen 01.30 Uhr nahm ein 18-jähriger, in Feldkirch wohnhafter rumänischer Staatsangehöriger, nach einem Saufgelage die Autoschlüssel ohne Zustimmung des Besitzers an sich. In weiterer Folge nahm er den Pkw, ebenfalls ohne Zustimmung des Eigentümers in Betrieb und fuhr auf der L 58 Orts einwärts. Im Bereich Schlössleweg kam er rechts von der Fahrbahn ab und touchierte Zäune und Hecken sowie eine Straßenlaterne, ehe er nach etwa 50 Meter zum Stillstand kam.