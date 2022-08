1350 (!) Fans sahen das spannende Lustenauer Ortsduell

Knapper 2:1-Heimsieg der Austria Lustenau Amateure gegen FC Lustenau.

„Das macht richtig Spaß mit den vielen, jungen Talenten in den nächsten Jahren zu arbeiten. Da steckt viel Potenzial in der Mannschaft und die Spieler werden dem Verein noch viel Freude bereiten“, sagt SC Austria Lustenau Amateure Trainer Mohammed Gerdi (40) nach dem knappen aber verdienten 2:1-Heimsieg vor 1350 Zuschauern im Lustenauer Ortsduell gegen den FC Lustenau. Die zweite Kampfmannschaft der Grün-Weißen machte trotz einer komfortablen Zweitore-Führung das prestigeträchtige Derby in der hektischen Schlussphase nochmals spannend. Nach einem Eckball von Tobias Wirnsperger stand Abwehrspieler Hannes Küng goldrichtig und verwertete den gefühlvollen Flankenball per Kopf zur Führung (23.). Mit seinem ersten Ballkontakt erhöhte Einwechselspieler Nazim Bajrami für die zweite Austria-Garnitur zum 2:0 (61.). Enes Koc vergab für Austria Lustenau II eine Hundertprozentige (36.). Der mitaufgerückte Innenverteidiger Markus König traf mit einem Kopfball aus kurzer Distanz zum 1:2-Anschlusstreffer (89.) und ließ den ältesten Fußballklub Vorarlbergs noch kurz hoffen. Für den FC Lustenau reichte es nicht mehr zu einem Punktgewinn. Die Schlussoffensive kam zu spät und die große FCL-Anhängerschar von mehr als 600 (!) Fans durfte nicht jubeln. Die Elf um Trainer Philipp Hagspiel erlitt die zweite Niederlage in Folge und hat wichtige Zähler im Aufstiegskampf liegen lassen. Beide Lustenauer Vereine sind in der Vorarlbergliga vorerst nur Mittelmaß, werden aber um die sieben Aufstiegsplätze mitspielen.