130 Jahre Helden im Einsatz: Feuerwehr Bregenz-Vorkloster feiert Jubiläum

Die Feuerwehr Bregenz-Vorkloster blickt auf eine 130-jährige Geschichte zurück. Gegründet aus der Not eines Großbrandes, hat sich die Wehr zu einer unverzichtbaren Säule der Sicherheit in Bregenz entwickelt. Anlässlich des Jubiläums lädt die Feuerwehr die Gemeinschaft zu einer zweitägigen Feier ein.

1893 weckte ein Brand im damaligen "Quellengrabenviertel" Vorkloster den Wunsch der Bevölkerung nach einer eigenen Feuerwache. Die katastrophale Feuersbrunst offenbarte die dringende Notwendigkeit einer eigenen Feuerwehr in der Gemeinde. Infolgedessen wurde die Feuerwehr Vorkloster als Abteilung der Feuerwehr Rieden ins Leben gerufen. Erstausgestattet durch das Kloster Mehrerau mit einer Feuerspritze und Holz für Leitern, mussten sich die ersten Feuerwehrmänner ihre persönliche Ausrüstung selbst besorgen.

Ein Schritt zur Unabhängigkeit

Über die Jahrzehnte hinweg wuchs die Feuerwehr Bregenz-Vorkloster und erlangte schließlich ihre Selbstständigkeit. Mit dem größten Aufgabengebiet in Bregenz ist sie heute ein entscheidender Akteur für die Sicherheit der Bevölkerung. Am 14. Oktober 2023 feiert die Wehr stolz ihr 130-jähriges Bestehen.

Jubiläumsfeierlichkeiten: Tradition und Gemeinschaft

Die Feierlichkeiten beginnen am 14. Oktober mit einem Oktoberfest bei der Feuerwehrwache in der Schendlingerstraße 36a, gefolgt von einer Fahrzeugweihe am nächsten Tag. Für die jüngsten Besucher gibt es ein Kinderprogramm mit Kinderschminken, einer Hüpfburg und Faltautos. Zudem erhalten die Gäste die einmalige Gelegenheit, eine Runde mit einem Oldtimer-Feuerwehrauto zu drehen.