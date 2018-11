130 Jahre freiwillige Ortsfeuerwehr Weiler

Gelungener Frühschoppen im Montfortsaal

Am 12.02.1888 kam es zur Gründung eines freiwilligen Feuerwehrvereines. Die Gründe für das Entstehen eines eigenen Vereines mögen in den laufenden Zahlungen an andere Gemeinden für den Unterhalt der Feuerwehrlöschutensilien und an der großen Aufgeschlossenheit des Vorstehers Joh. Michael Marte für das Feuerwehrwesen zu finden sein. „Heute sind wir 44 aktive Feuerwehr Männer und Frauen. Ganz besonders stolz auf unsere Feuerwehrjugend“, so Martin Kathan (Kmd.Stv).