1,3 Millionen für Sanierung und Neugestaltung der Untersteinstraße in Bludenz

Sanierung und Neugestaltung: Untersteinstraße im Fokus.

Die Untersteinstraße in Bludenz zwischen der Sparkassenkreuzung und der Herrengasse steht vor einer umfassenden Sanierung und Neugestaltung. Neben dem schlechten Zustand der Straße, der eine Überarbeitung erforderlich macht, sind es vor allem das veränderte Mobilitätsverhalten und die gestiegene Nutzung durch Fahrräder, die den Anstoß für dieses Projekt geben.

Die Stadtvertretung hat die notwendigen Aufträge für die Neugestaltung vergeben, die insbesondere den Fokus auf nachhaltige Mobilität legt. Bürgermeister Simon Tschann erläutert, dass die Herausforderungen der Klimaanpassung sowie die Hitzeentwicklung in den Sommermonaten im Planungsprozess Berücksichtigung fanden. Als Ergebnis soll mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer geschaffen und die grüne Gestaltung der Straße durch die Anlage von 14 Bauminseln verbessert werden. Dies soll auch zur Reduzierung der sommerlichen Hitze beitragen.

Baubeginn 2024: Anwohner werden informiert und eingebunden

Die Planungen zur Neugestaltung wurden in Abstimmung mit dem Land Vorarlberg getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Landesradroute. Daher wird das Land dieses Bauvorhaben auch finanziell unterstützen. Um alle Anrainer und Interessensgruppen umfassend zu informieren und einzubinden, wurden zahlreiche Einzelgespräche geführt, und für November ist ein Informationsabend geplant. Der Baubeginn ist für Februar/März 2024 anvisiert.

Aktuell zeigt die Untersteinstraße einen Zustand, der dem Alter der Bausubstanz entspricht. Bei der Bestandsaufnahme für den Straßenkataster wurden eine starke Abnutzung sowie zahlreiche Oberflächenschäden festgestellt. Trotz größeren Bauvorhaben in der Umgebung und laufenden Projekten wurde die Sanierung der Straße nun in die Wege geleitet. Anwohner*innen wurden über das Vorhaben informiert und in die Planungen eingebunden.