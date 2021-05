13 Kinder voller Freude am Tisch des Herrn

Nach einjähriger Wartezeit: Strahlende Kinderaugen bei der großen Feier der letztjährigen Erstkommunikantinnen und -kommunikanten in der Pfarrgemeinde Tschagguns.

Tschagguns (sco). Das vierstimmige Bronzegeläute der Pfarr- und Wallfahrtskirche Tschagguns rief unlängst 13 Kinder aus der Pfarrgemeinde erstmals zum Tisch des Herrn. Begleitet von Eltern, Geschwistern, Verwandten und Freunden war das Fest für die bestens vorbereiteten “Maiggana” und “Buaba” – mehrere von ihnen trugen die Montafoner Festtagstracht – gleich doppelt schön. Ursprünglich wäre diese Feier bereits im Frühjahr 2020 geplant gewesen (drei Kinder empfingen die Eucharistie aus terminlichen Gründen bereits im Vorjahr). Die Pandemie machte Terminverschiebungen und letztlich eine Absage unumgänglich. Unlängst war es endlich soweit – “einfach spitze” dachten da wohl alle Teilnehmenden an der Liturgie, und so lautete denn auch der Titel des Messeingangsliedes.

Beim Rückblick auf das Fest sei ihr aufgefallen, “wie viele Erlebnisse wir miteinander hatten”, erzählte Marina Schöpf, Mutter einer Erstkommunikantin, im Gespräch. Emsig wurden in den beiden Erstkommunionrunden der Vorstellungsgottesdienst vorbereitet – und später in der Kirche mitgestaltet -, Kerzen verziert und ein farbenfrohes Kreuz aus Glas geschaffen. Großes Vergnügen bereitete den Kindern auch das Stockbrotbacken, der Besuch bei Schwester Maria in der Hostienbäckerei des Klosters St. Peter in Bludenz und das genauere Kennenlernen der Hauptkirche ihrer Heimatpfarre. Genau dort konnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und beispielsweise einen Baum basteln, ganz nach dem Motto “Im Glauben wurzeln”. Das Werk zeugte von der Lebendigkeit des Glaubenslebens der jungen Pfarrmitglieder. Zudem zündeten die Kinder einmal während des Lockdowns im Kreise ihrer Familie eine Kerze an. Als das Flämmchen loderte, wussten sie sich in Gedanken und Gebet mit ihren Klassenkameradinnen und -kameraden verbunden.