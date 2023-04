13-jähriger Brandstifter für Feuer in Schul-WC verantwortlich

Nach dem Brand in einer Lustenauer Mittelschule steht nun die Brandursache fest.

Am Donnerstagnachmittag wurde den Einsatzkräften ein Brand in der Mittelschule Kirchdorf in Lustenau gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 50 Personen zum Brandort aus, ebenso mehrere Streifen der Bundespolizei mit insgesamt 15 Personen. Vorsorglich wurden sämtliche Schüler und das Lehrpersonal evakuiert. Das Feuer konnte in der Buben-Toilette im zweiten Obergeschoss lokalisiert und schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.