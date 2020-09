13-jähriger Fahrradfahrer schwer gestürzt

Dornbirn - Ein 13-jähriger Fahrradfahrer kam am Montag in Dornbirn schwer zu Sturz. Auslöser war ein Überholmanöver eines Pkw-Lenkers.

Am Montagmittag fuhr ein 13-jähriger Junge mit dem Fahrrad auf der Dr. Anton Schneider Straße in Dornbirn in Richtung Bahnhof. Kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Eisengasse überholte ein weißer Pkw den Radfahrer, wobei dieser dann stark abbremsen musste und zu Sturz kam.