13-Jährige bei Ski-Unfall verletzt - Fahrerflucht

Weil ein unbekannter Skifahrer einer 13-Jährigen am Dienstag in Lech über die Ski fuhr, kam diese zu Sturz und verletzte sich.

Am Dienstag, den 21.02.2023, gegen 13.45 Uhr fuhr ein 13-jähriges Mädchen gemeinsam mit ihrem Vater auf der blauen Piste 201 von der Kriegerhorn Bergstation in Richtung Schlegelkopf Bergstation. Im Bereich "Felpel" fuhr das Mädchen mit ihren Alpinskiern hinter ihrem Vater her. Eine unbekannte Person (keine Täterbeschreibung bekannt) fuhr auf die Skienden des Mädchens, wodurch dieses zu Sturz kam.