1:3! FC Dornbirn verlor Spitzenduell gegen GAK

Keine Punkte für die Rothosen im zweiten Heimspiel gegen die Steirer

Dornbirn erwischt den besseren Start und vergab durch Solospitze Lukas Katnik die Chance zur Führung (3.). Die Dornbirner Abwehr präsentierte sich bei ruhenden Bällen des Gegners diesmal alles andere als sattelfest. Beide Gegentore in Halbzeit eins entstehen nach Freistoß. Beim Führungstreffer der Grazer stand Dominik Hackinger goldrichtig und drückt den Ball über die Torlinie (14.). Doch nur fünf Minuten nach der Führung des GAK machte Dornbirn durch einen sicher verwandelten Handelfmeter von Lukas Katnik den Rückstand wett (19.). Praktisch mit dem Pausenpfiff in der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Marco Gantschnig zum zweiten Mal die Führung (45./+2). In der Nachspielzeit erhöhte GAK noch auf 3:1.