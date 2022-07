13.370 Euro für „Tischlein Deck Dich“

Die Kinder der Volksschule Oberdorf haben Geld für den guten Zweck erlaufen.

Dornbirn. Die Oberdorfer Volksschüler haben sich das Schulfest heuer richtig verdient. Im Vorfeld des Festes auf dem Schulplatz fand nämlich ein Spendenlauf auf dem Zanzenberg statt. Jedes Kind hatte sich Sponsoren aus dem privaten Umfeld gesucht und erlief anschließend in einer Stunde möglichst viele Runden auf dem Zanzenberg. „Die Kinder haben wirklich alles gegeben – viele Kinder sind zehn Runden und mehr gelaufen“, erzählt Lehrerin Ingrid Weber, Initiatorin des Spendenlaufs.

Als Belohnung für ihren Einsatz bekamen die Kinder vom Elternverein eine Medaille. Diese trugen sie voller Stolz beim anschließenden Schulfest. Hier wurde bei angenehmen Sommertemperaturen gemütlich in den Abend gefeiert. Bewirtet wurden die Gäste von Alexandra Berlinger und ihrem engagierten Elternvereinsteam. Für Unterhaltung sorgten Sandra Lanz, Nuray Sar und Tanja Velkavrh mit ihren Tanzgruppen.

Inzwischen wurden die Einnahmen vom Spendenlauf gezählt und die Kinder konnten 13.370 Euro an Eugen Wenin von Tischlein Deck Dich überreichen. „Ich freue mich, dass unsere Kinder sich für einen guten Zweck eingesetzt haben und wir so ein engagiertes Team an der Volksschule Oberdorf haben“, meinte Schulleiter Christian Pernsteiner.