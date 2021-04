125 Jahre St. Sebastian

Von der Ablösung von Altenstadt bis zur WhatsApp-Gruppe – eine Pfarre im Wandel.

GISINGEN Bekanntlich soll man die Kirche im Dorf lassen. Doch was tut man, wenn es im Dorf keine Kirche gibt? Da kann es schon zum Kirchenbaustreit kommen, wie damals, als die Gisinger nicht mehr für jede Messe nach Altenstadt wollten. Doch die Altenstädter rechneten mit dem Gisinger Opfergeld zur Renovierung ihrer eigenen Kirche. 150 Jahre ist es her, dass sich die Gisinger ihre Eigenständigkeit selbstbewusst erkämpft haben. 25 Jahre später, im Jahr 1896, sorgte Bischof Brixen dafür, dass Gisingen auch eine eigene Pfarre bekommt und legte somit den Grundstein für die heutige Pfarrgemeinschaft in der einwohnerreichsten Parzelle Feldkirchs. „Gisingen wollte selbstständig werden. Dies war ein jahrelanger Prozess“, weiß Pfarrer Peter Willi aus den Nachforschungen und Dokumentationen.