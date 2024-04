125 Jahre Musik hochleben lassen

Der Musikverein Concordia veranstaltete am Samstagabend sein Frühjahrskonzert und läutete das Jubiläumsjahr mit einem ganz besonderen Programm ein.

Lustenau Die Mitglieder des Musikverein Concordia sahen sich am Samstagabend vor einem restlos ausverkauftem Reichshofsaal wieder. Gekommen waren Familien, Freunde, Musikbegeisterte und Vertreter der Gemeindepolitik, um dem Frühjahrskonzert der Concordia beizuwohnen. Das Programm mit der vielfältigen Liederauswahl bot einen eindrucksvollen Einblick in das breit gefächerte Repertoire der Musiker. Moderator Johannes Grabher führte durch den Abend und brachte die Eigenschaften des Vereins auf den Punkt: „Das Konzertprogramm ist kein typisches, aber jedes Stück für sich typisch Concordia.“

„Vor 125 Jahren wurde der Musikverein offiziell gegründet“, erzählte Obmann Mario Vogel den vielen Gästen. Kapellmeister Josef Eberle hat sich anlässlich dieses Jubiläums ein besonderes Programm ausgedacht, dass die Dynamik des Vereins widerspiegelt. „Wir beherrschen ein breit gefächertes Repertoire von der Klassik bis zur Moderne“, so Vogel. Männer wie Frauen bringen gleichermaßen ihre Talente und ihre Leidenschaft zur Musik in den Verein ein. „Wir sind ein lebendiger, vielfältiger und inklusiver Verein“, so Vogel. Vor allem das Auftragswerk der ARGE ALP mit dem Titel „Güzelligin on par etmez“ verdeutlichte diesen Grundsatz. Der Musiker Erdin Kamoğlu spielte auf der türkischen Saz und Kapellmeister Eberle führte das Orchester mit der dazu arrangierten Blasmusikkomposition an. Ein Klang, der in dieser speziellen Kombination, einzigartig und beeindruckend war.