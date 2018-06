125 Jahre lang für Musik im Dorf gesorgt

Musikverein Gisingen feierte Jubiläum mit Freunden.

FELDKIRCH Zwei Jubiläen standen am Wochenende in der Innenstadt im Fokus: 800 Jahre Montfortstadt und 125 Jahre Musikverein Gisingen. Im Rahmen von „Feldkirch 800“ wurde auch Letzteres gebührend gefeiert. Gemeinsam mit der Musikkapelle Unterinn wurde am Samstag beim Montforthaus ein Freundschaftskonzert aufgeführt. „Die Musikvereine Unterinn und Gisingen verbindet eine nunmehr 66-jährige Freundschaft“, wie MV-Obmann Herbert Wehinger erklärt. Zwischen den musikalischen Darbietungen berichteten die Zeitzeugen, Willi Lampert, Rinhold Primosch und Markus Nachbaur, über die jahrzehntelang andauernde Beziehung zur Musikkapelle aus Südtirol.