125 Jahre Harmoniemusik Vandans

Die Gemeinde Vandans lässt zwei Tage lang ihre im Jahr 1898 gegründete Harmoniemusik hochleben.

Bei freiem Eintritt lädt der jubilierende Verein am Samstag, dem 8. Juli, zum Dämmerschoppen in´s Zelt am Schulplatz. Ab 18 Uhr steht ein Festmarsch auf dem Programm. Mit von der Partie sind die Musikkapelle Hausen vor Wald und der Musikverein Satteins, die einen Gesamtchor bilden werden. “Da rockt die Gams” heißt es anschließend beim Auftritt der “Partyjäger”. Ganz im Zeichen des 125 Jahre-Jubiläums des Musikvereins steht am Sonntag, dem 9. Juli auch der Pfarrgottesdienst in der Pfarrkirche Vandans, der bereits um 10 Uhr beginnen wird; somit zehn Minuten früher als gewohnt. Weiter geht´s danach mit dem Frühschoppen, in dessen Rahmen die “Gluandi-Grabaschrenzer – Alpenklänge aus dem Montafon” ihr Können unter Beweis stellen werden.