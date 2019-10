125 Jahre Franz Michel Willam (1894-1981)

Vortrag: Dr. Andreas R. Batlogg SJ (München) „Franz Michel Willams Leben Jesu´“ Vortrag: Dr. Andreas R. Batlogg SJ (München) „Franz Michel Willams Leben Jesu´“

Die Genese der Entstehung des populären Leben-Jesu-Buches steht einem Krimi in nichts nach. 1929 brach Willam zu einer Studienreise nach Palästina auf. Sie kostete ihn beinahe das Leben. In Kairo wurde er hospitalisiert, in seiner Heimat und in Deutschland war er bereits totgesagt.