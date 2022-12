120 Stunden hinter Glas für den guten Zweck

Von Montag bis zum 24. Dezember sorgen Musikwünsche wieder für Hilfe für Familien in Not.

Das Ö3-Weihnachtswunder gastiert in diesem Jahr zum ersten Mal in Bregenz. Am Montag, 19. Dezember wird ab 10 Uhr für 120 Stunden live aus dem Glasstudio am Bregenzer Weihnachtsmarkt gesendet. VOL.AT hat die Moderatoren Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll vorab zum Interview getroffen.