120 Millionen Euro: Erweiterung des Millennium Parks

In den kommenden 14 Jahren sollen auf einer Fläche von 23.000 Quadratmeter zwischen 40 und 60 neue Firmen mit bis zu 450 Arbeitsplätzen angesiedelt werden.

Das Industrie- und Gewerbegebiet Millennium Park in Lustenau steht vor einer massiven Vergrößerung und einer Transformation hin zu einem Produktivquartier mit unterschiedlichsten Firmen und Angeboten. So sollen auf den derzeit noch freien Flächen im Süden des Areals hin zur Verbindungsstraße zwischen Dornbirn und Lustenau bis 2035 an die 120 Millionen Euro in diverse Immobilien, die Infrastruktur und in die Standortentwicklung investiert werden. Dadurch sollen bis zum Endausbau in etwa 14 Jahren bis zu 60 neue Firmen mit bis zu 450 Mitarbeitern im "Millennium Park Süd" angesiedelt werden.