Termin: 120 Jahre Feuerwehr Altach

Fahrzeugweihe – Nacht in Tracht - Frühschoppen

Altach Vom 4. bis 5. Mai wird in Altach der große Geburtstag der Ortsfeuerwehr gefeiert, inklusive Fahrzeugweihe der beiden neuen Einsatzfahrzeuge. Nach dem „Action Day“ am Samstag spielen bei der „Nacht in Tracht“ am Samstag „Die Granaten“ im großen Festzelt auf.