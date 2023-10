120 Jahre alt werden: Die 10 Gebote für ein langes und gesundes Leben

120 Jahre alt?

Tierstudien haben gezeigt, dass man die Lebensdauer verlängern kann, wenn man gegen diese Altersfaktoren vorgeht. Dr. Klug hält es für absolut realistisch, dass der Mensch unter bestimmten Voraussetzungen heutzutage 120 oder sogar 130 Jahre alt werden kann. Den Beweis dafür liefern die sogenannten „Blauen Zonen“, das sind weltweit fünf Regionen, in denen die Menschen viel länger als der Durchschnitt leben. In den Regionen Sardinien (Italien), Ikaria (Griechenland), Okinawa (Japan), Nicoya Halbinsel (Costa Rica) und Loma Linda (Kalifornien) wurde beobachtet, dass bestimmte Lifestyle Faktoren für die Langlebigkeit verantwortlich sind. Dr. Klug: „Die Menschen in den blauen Zonen führen ein anderes Leben wie wir in Österreich. Die sind viel in der Natur, haben keinen Stress, sitzen im Freien, tanken viel Sonne, haben ihre Freunde und Beziehungen, essen viel Ziegen und Schafsprodukte und trinken Wein. Sie sind zufrieden. Sie haben Bewegung. Es kann kein Zufall sein, dass diese Menschen länger leben. Wenn Menschen aus den blauen Zonen in andere Regionen umziehen und entsprechend auch ihren Lifestyle ändern, werden sie nicht mehr so alt. Daran erkennt man: Alt werden liegt nicht an den Genen allein, sondern hängt vor allem damit zusammen, welchen Lifestyle wir pflegen.“