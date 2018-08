120 Gäste beim zweiten „Reiseziel Museum“

Hohenems. Beim zweiten Termin der Aktion „Reiseziel Museum“ am vergangenen Sonntag nutzen 120 kleine und große Gäste die Gelegenheit, um nur einen Euro pro Person die an der Aktion teilnehmenden Hohenemser Museen – Stoffels Säge-Mühle und das Jüdische Museum – zu besuchen.

Unter dem Motto „Kornmahlen und Holzsägen“ bot Museumsleiter Ing. Bernd Amann seinen Besuchern bei vier Führungen im einzigartigen Mühlenmuseum an der Sägerstraße einen Einblick in 2.000 Jahre Mühlentechnik, wobei er sowohl die Freiluftanlage mit der in Beton gegossenen Säge und Mühle als auch die Funktionsweise der 35 Müllereimaschinen, die in der ehemaligen Sägewerkhalle ausgestellt sind, erläuterte. Auch Geschichten zur Mühle und deren geheimen und heimlichen Bewohnern standen in Stoffels Säge-Mühle auf dem Programm. Anschließend an die Führungen wurde der Film „Vom Korn zum Brot“ gezeigt. Dann konnten die jungen Besucher des Mühlenmuseums Wasserräder oder Mühlenmäuse basteln und eine eigene Mühle als Bastelbogen in ihren hölzernen Reisekoffer packen.