120 Anrufe im Energieinstitut an einem Vormittag

In Zeiten explodierender Energiekosten befindet sich die Welt derzeit auf der Suche nach Strategien zum Energiesparen.

Zehnmal mehr Anfragen

Vor allem die vergangenen Wochen und Monate nahmen die Anfragen enorm zu, berichtet Geschäftsführer Josef Burtscher am Donnerstagabend bei Vorarlberg LIVE: "Die Nachfrage hat um den Faktor 10 zugenommen. Waren es sonst sieben, acht Anrufe bei unserem Energietelefon an einem Vormittag, sind es in jüngster Vergangenheit zu Spitzenzeiten 120 Anrufe pro Vormittag gewesen." Die Anliegen reichen von Fragen zu Heizungstausch bis hin zu Energiespartipps. Bei letzteren könne jeder etwas beitragen, sagt Burtscher. Einerseits müsse ein bis zwei Mal pro Jahr an größere Dinge, wie etwa der Service bei der Heizung oder den Filterwechsel der Badlüftung, nachgedacht werden. Dafür lohne sich ein Erinnerungseintrag im Kalender. Andererseits gebe es viele kleinere Alltagsgeschehnisse. "Da ist uns in den vergangenen Jahren ein wenig der Bezug verloren gegangen, weil wir gewöhnt waren, dass beim Einschalten eines Geräts der Strom einfach kommt."