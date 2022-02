12-Jährige erlitt Verletzungen am Bein

©Canva

12-jährige Skifahrerin stürzt in Bach

Am Sonntag ist in Lech eine 12-jährige Skifahrerin in einen Bach gestürzt. Sie zog sich vermutlich einen Unterschenkelbruch zu.

Eine 12-jährige Schifahrerin war am Sonntag im Skigebiet Lech unterwegs. Aufgrund des Neuschnees dürfte sie einen Bach zu spät bemerkt haben und stürzte in diesen. Die Beine des Mädchens versanken im Wasser und sie konnte sich nicht selbständig befreien.

Verdacht auf Unterschenkelbruch

Ein Ersthelfer versuchte das Mädchen aus dem Bach zu heben, was ihm alleine nicht gelang. Gemeinsam mit der verständigten Pistenrettung und Alpinpolizei konnte das Mädchen aus dem Bach geborgen werden. Sie wurde mit einer Unterkühlung und Verdacht auf Unterschenkelbruch in das LKH Bludenz geflogen.