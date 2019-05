12.000 Besucher: Skyspace-Lech zieht positive Bilanz

In der ersten Wintersaison stieß der Skyspace-Lech auf großes Interesse von kunstinteressierten Besucher aus dem In- und Ausland.

Mit Abschluss der Wintersaison zieht der Verein Horizon Field – Kunstverein Vorarlberg eine erste Bilanz über den Betrieb des „Lichtraumes am Berg“ des US-amerikanischen Künstlers James Turrell.

Das Kunstwerk wurde am 14. September letzten Jahres eröffnet und bietet seither Lichtkunst verbunden mit einem einmaligen Naturerlebnis. Der weitgehend unterirdisch angelegte Lichtraum mit einer Öffnung zum Himmel, die bei Bedarf durch eine mobile Kuppel geschlossen werden kann, ist auf großes Interesse gestoßen. So haben über den Winter an die 12.000 Besucher den Skyspace-Lech aufgesucht.