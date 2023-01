118. JHV Ortsfeuerwehr Koblach

Am 13. Jänner wurde die 118. Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr im Feuerwehrgerätehaus abgehalten.

Im Jahr 2022 engagierten sich 62 aktive, drei passive sowie 17 Mitglieder in der Feuerwehrjugend in 144 Einsatzstellen alarmiert, davon 9 Brandeinsätze und 135 technische Einsätze. Bereits in der Silvesternacht auf den 1. Jänner 2022 stand die Ortsfeuerwehr beim ersten Großereignis im Kunert-Areal in Rankweil im Einsatz. Im August folgten die schweren Regenfälle, wobei innerhalb weniger Stunden insgesamt 134 Einsatzstellen abgearbeitet werden mussten. Im November ereignete sich ein weiterer Großbrand im Postverteilerzentrum in den Herrschaftswiesen. Details zum Einsatzgeschehen und allen weiteren Leistungen der Ortsfeuerwehr finden sich im Jahresbericht 2022, der am kommenden Wochenende an alle Haushalte verteilt wird.