117. Generalversammlung des Heimatschutzvereins

Gaschurn-Partenen. (sco) Der im Jahr 1906 gegründete Heimatschutzverein Montafon ist der Träger der Montafoner Museen.

Zu seiner heurigen Generalversammlung lud der Verein unlängst in den Vallülasaal in Partenen. Über das breit gestreute Betätigungsfeld, das weit über den klassischen Museumsbetrieb hinausgeht, berichtete Obmann Michael Kasper, der Leiter des Bereiches Kulturwissenschaften beim Stand Montafon. Die Betreuung der vier Museen, der umfangreichen Sammlung sowie des Montafon Archivs bilden die Basis der vielfältigen Aktivitäten. Darüber hinaus wird ein umfangreiches ganzjähriges Veranstaltungsprogramm (mit den Schwerpunkten “Luaga, Losna & Stuna”, “septimo” und “Montafoner Gipfeltreffen”) angeboten. Die Herausgabe von zahlreichen Büchern dokumentiert die Aktivitäten. Außerdem engagiert sich der Heimatschutzverein in zahlreichen kulturgeschichtlichen und insbesondere kulturlandschaftlichen (Forschungs-)Projekten und arbeitet in mehreren Kooperationen mit Partnern aus Kultur, Wissenschaft und Bildung zusammen. Mittlerweile zählt der Verein über 1000 Mitglieder und gehört zu den größten kulturellen Vereinigungen Vorarlbergs.