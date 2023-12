Am Samstag, 9. Dezember finden die Feierlichkeiten zum 115. Stiftungsfest der KMV Clunia-Feldkirch statt.

Feldkirch. Die 1908 gegründete Katholische Mittelschulverbindung Clunia Feldkirch umfasst derzeit rund 140 Mitglieder und beim diesjährigen Stiftungsfest am 9. Dezember stehen die Festmesse mit Dompfarrer Fabian Jochum in der Kapuzinerkirche und der Festkommers in der Schattenburg im Mittelpunkt.