112. Jahreshauptversammlung und 60 Jahre Ehrenamt bei der Feuerwehr Lochau

Am 07.03.2020 lud Feuerwehrkommandant Dietmar Klagian zur Jahreshauptversammlung der Lochauer Florianijünger ins Feuerwehrhaus

Dabei konnte er neben seinen Feuerwehrkameraden Lochau´s Bürgermeister Dr. Michael Simma, den Abschnittsfeuerwehrkommandant Markus Schupp, Bezirksfeuerwehrinspektor Herbert Österle, den Leiter der Polizeiinspektion Lochau Alexander Hamerl mit Stellvertreterin Melanie Bauernfeind sowie Vertreter der Partnerfeuerwehr Lindau begrüßen. In seinem Jahresbericht blickte er auf ein intensives Feuerwehrjahr 2019 zurück. Mehr als 1.100 ehrenamtliche Stunden leisteten die 6 Feuerwehrfrauen und 39 Feuerwehrmänner freiwillig für die Allgemeinheit und legten dabei über 10.000 km mit den Einsatzfahrzeugen zurück. Bei 69 Einsätzen wurden über 750 Einsatzstunden aufgebracht, die anderen 350 Stunden wurden in Ausbildung, Wartung und Instandhaltung für die rasche Einsatzhilfe investiert. Weiter absolvierten die Lochauer Wehrfrauen und -männer 28 Kurse im Feuerwehrausbildungszentrum. Auch die Lochauer Feuerwehrjugend war das ganze Jahr fleißig und absolvierte 30 Übungen und bewies ihr Erlerntes beim Wissentest in Hard. Dort wurden Finley Jürgens, Naomi Uhunamure Kennedy mit Bronze, Madlen Haller mit Silber und Lorena Stampfl, Jan Dirnbauer und Gregor Faißt mit Gold ausgezeichnet. In seinem Jahresbericht dankte Kommandant Dietmar Klagian seinen Kameraden für ihre Einsätze, dem Feuerwehrverband und der Gemeinde Lochau für ihre immer rasche und unbürokratische Unterstützung, unter anderem auch bei der Anschaffung des neuen Feuerwehrfahrzeuges.