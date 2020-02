11 Fakten zum Super Bowl: Das sollten Football-Fans wissen

Der Super Bowl ist das größte Einzelsport-Event des Jahres und auch heuer wird das heiß ersehnte Finale wieder hunderte Millionen von Zuschauern weltweit vor den Fernseher locken.

In der 54. Auflage treffen die Kansas City Chiefs im Hard Rock Stadium in Miami Gardens auf die San Francisco 49ers. Aber auch die vergangenen 53 Spiele hatten einiges zu bieten.

25.000 Dollar

So viel kostet die "Vince Lombardi Trophy". Den Namen erhielt sie von Vince Lombardi, legendärer Coach der Green Bay Packers, die als erste Mannschaft den Super Bowl gewannen. Der Pokal wird vom Schmuckunternehmen Tiffany & Co. angefertigt.

12 Sekunden

Vom Spielanpfiff bis zum ersten Punkt dauerte es während des 48. Super Bowl gerade einmal 12 Sekunden. Die Seattle Seahawks gingen damals in Führung und konnten schlussendlich das Spiel klar für sich entscheiden.

Sechs Siege

Die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots sind die einzigen Teams, welche die Trophäe bislang sechs Mal mit nach Hause nehmen konnten. Die Steelers gewann das letzte Mal 2009, die Patriots holten sich im vergangenen Jahr den Sieg.

Vierer-Serie

Die Buffalo Bills schafften es vier Mal nacheinander ins Endspiel (1991-94), konnten aber nie einen Sieg einheimsen. Genau so oft brachten es auch die Minnesota Vikings bis zum Super Bowl, waren aber nie siegreich. Mittlerweile gibt es auch nur noch vier Teams, die es noch nie in einen Super Bowl geschafft haben: die Cleveland Browns, die Detroit Lions, die Houston Texans und die Jacksonville Jaguars.

115,2 Millionen Zuschauer

Den 49. Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots sahen allein in den Vereinigten Staaten rund 114,4 Millionen Menschen. Damit ist es die meistgesehene US-TV-Ausstrahlung aller Zeiten. Dieses Ranking führen acht Super Bowls an, gefolgt von der letzten Episode von M*A*S*H aus dem Jahr 1994.