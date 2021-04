11.400 Testungen im "Would" decken weitere Fälle auf

Von Dienstagmorgen bis Freitagnachmittag wurden beinahe 11.400 Testungen im Bregenzerwald durchgeführt.

Die aufgestockten Testkapazitäten in der Region Bregenzerwald werden gut genützt. Von den rund 1.422 Testabnahmen, die in den Bregenzerwälder Gemeinden am Freitag (23. April) bis 15:30 Uhr durchgeführt wurden, lieferten sechs ein positives Ergebnis. Sie werden standardmäßig mittels PCR-Test nachgeprüft. Mit Stand 15:30 Uhr meldet das Infektionsteam für die Region 270 Corona-Infektionen. 53 Erkrankte sind unter 18 Jahre alt.