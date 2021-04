1.560 Corona-Infizierte - Inzidenz steigt weiter an

Bis Freitagnachmittag wurden 100 Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg verzeichnet.

Stand Freitag 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden bis Freitagmittag in Vorarlberg 100 Neuinfektionen verzeichnet, 98 Personen galten als wieder genesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Freitag bei 204,5.

Lage im Bregenzerwald

In den Hotspots der Region stiegen die Infektionszahlen am Donnerstag leicht an, Brennpunkte waren etwa

Schwarzenberg (42), Andelsbuch (40), Egg (36), Lingenau (25) und Bezau (20). Auch in anderen Orten des Bregenzerwalds gab es vergleichsweise hohe Infektionszahlen.