Schockierende Studie enthüllt: 11.000 Genitalverstümmelungsopfer in Österreich

Etwa 11.000 Mädchen und Frauen in Österreich sind Opfer von weiblicher Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation/Cutting, kurz: FGM/C).

Kampf gegen FGM: Bundeskanzleramt startet Initiative

Die Studie wurde vom Bundeskanzleramt in Auftrag gegeben, um zu erheben, wie viele von Genitalverstümmelung Betroffene - laut WHO sind es weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen - es hierzulande gibt. Anlässlich des Internationalen Tages gegen Genitalverstümmelung am 6. Februar wurden nun erste Ergebnisse publik gemacht. Die Hälfte der Frauen in Österreich, an denen FGM/C durchgeführt wurde, stammt demnach aus Ägypten, ein weiteres Drittel aus Somalia. Grundsätzlich sind Frauen gefährdet, deren Mütter aus einem Land stammen, in dem FGM/C praktiziert wird. Derzeit leben über 33.000 Mädchen und Frauen in Österreich, deren Wurzeln in einem Land liegen, in dem FGM/C dokumentiert wird. Von ihnen haben 10.320 die österreichische Staatsbürgerschaft.