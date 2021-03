10x by IAW – die virtuelle Bühne für Vorarlberg Start-ups

Einblicke in die Vorarlberger Start-up- und Gründer*innen-Szene gab es heute Dienstag, dem 30. März, zur Mittagszeit bei der zweiten Ausgabe der 10x by IAW. Dieses Format gibt Vorarlberger Start-ups die Möglichkeit ihr Unternehmen, ihre Ideen, ihre Visionen zu präsentieren.x

Drei Gründer*innen von Start-ups aus verschiedenen Branchen sind der Einladung von Host Georg Burtscher gefolgt, um in knackigen Talks von ihren Unternehmen, Visionen und Learnings zu erzählen. In Part 2, der am 1. April stattfindet, berichten vier weitere Startupper*innen von ihren Ideen, Erfahrungen und Learnings.

Start-ups vor den Vorhang

Den Anfang machte Eduard Jäger von vereino.at. Eduard Jäger hat Anfang letzten Jahres sein Unternehmen Photomakers gegründet und wollte mit seiner Fotobox auf Hochzeiten, Messen und anderen Events präsent sein. Aufgrund der Corona-Entwicklungen und einem Auftrag vom SC Hohenems änderte er seine Pläne: vereino.at wurde geboren. Er machte aus der Not eine Tugend und verwendete sein bestehendes Equipment anderweitig. Vereino.at ist ein vielfältiger Bild-Service für Vereine, ob man nun ein Foto für die Vereinswebseite, eine Zeitschrift, Urkunden für Social Media oder einen Mitgliederausweis benötigt – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Samuel Köhler vom INJOY Bregenz hatte die letzten Monate ebenfalls zu kämpfen: Denn Fitnessstudios waren ebenso vom Lockdown betroffen wie Gastronomien, Handel und andere Branchen. Das INJOY-Team nutzte die Zeit für einen Umbau und sie gestalteten das Fitnesscenter neu. Neu und innovativ ist außerdem das Betreuungs- und Trainingskonzept. Alle Mitglieder*innen bekommen ein Armband, auf dem alle Trainingsdaten gespeichert sind. Das Armband hält man an das EGym-Gerät und dieses stellt alles automatisch ein. So erwartet die Sportbegeisterten ein qualitativ hochwertiges, individuelles Training. Eine weitere digitale Lösung ist die INJOY-App: Hier können alle Trainingspläne, -fortschritte usw. festgehalten werden und die App bietet weitere Goodies wie verbilligte Produkte. Bei INJOY@home bekommen die Mitglieder*innen ihr Trainingsprogramm für Zuhause. So können auch von daheim Kurse besucht werden.

Aus dem kulinarischen Bereich kommt der dritte Start-up-Gründer: Wolfgang Mätzler von fairkocht. Der gelernte Koch war schon als Kind begeistert von den Einmachgläsern im Keller seiner Oma. So entstand seine Idee von „Geschichten im Glas“, doch die Zeit für die Umsetzung fehlte. Mit dem Lockdown, am 16. März 2020, war es dann so weit und er konnte seine Vision endlich in die Tat umsetzen. Verwertet werden nur besonders hochwertige Zutaten und der reine, unverfälschte Geschmack steht im Vordergrund – Haubenküche to go. Die Produkte eignen sich auch ideal als Basis für weitere Gerichte.

10x by IAW Part 2

Weitere Start-up-Gründer*innen gibt es in der zweiten Runde der 10x by IAW. Es warten Ideen wie Bastelsets für Kinder, Shorts und andere spannende Konzepte.

Wie? Live und kostenlos auf VOL.AT

Wann? Am 1. April ab 12 Uhr

Wer? 4 Vorarlberger Startups

#IAW21: What’s next?