10,8 Millionen Haushalt für Mäder

Bei der Gemeindevertretersitzung am Montag wurde der Voranschlag für das kommende Jahr beschlossen.

Mäder Nach dem Rekordvoranschlag von 2018 liegt das Budget in Mäder für das kommende Jahr mit Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 10.787.100 Euro um 1.370.000 Euro unter dem Voranschlag 2018 und rund 500.000 Euro über den Voranschlägen der letzten Jahre.

„Der Voranschlag 2019 steht ganz im Zeichen der Investitionen im Tiefbau“, so Bürgermeister Rainer Siegele bei seiner Budgetrede am Montag. Neben der Sanierung und Erweiterung der Wasserversorgung für die im Voranschlag rund 550.000 Euro vorgesehen sind, schlagen sich Instandhaltungen und Verbesserungen im Straßenbau mit 340.000 Euro im Budget nieder. Dazu ist im kommenden Jahr auch der Abschluss des Kanalkatasters vorgesehen, wofür rund 300.000 Euro budgetiert sind. Auch im Hochbau stehen 2019 Instandhaltungsarbeiten und Verbesserungen der Ausstattung der Kindergärten und Schulen an, wofür 280.000 vorgesehen sind. Weitere wesentliche Investitionen für das kommende Jahr sind die letzte Rate für den neuen Rotkreuzstützpunkt in der Höhe von 65.000 Euro und ein Beitrag zur Sanierung des Eislaufplatzes in Hohenems in der Höhe von 25.000 Euro.