101-Jährige Edith als erste Deutsche geimpft

Bereits einen Tag vor dem bundesweiten Start der Corona-Impfungen sind am Samstag in Sachsen-Anhalt die ersten Senioren immunisiert worden.

Das Infektionsgeschehen ist weiter hoch im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Am Samstag meldete das Sozialministerium für das Land 211,55 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen, bundesweit waren es zuletzt 171 gewesen.

Offizieller Impfstart am Sonntag

Der offizielle Impfstart ist in Deutschland für Sonntag geplant. Am Samstag wurden einige Zehntausend Impfdosen ausgeliefert. Sie werden von den zuständigen Landesbehörden an Impfzentren und mobile Teams verteilt. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.