10000 Euro für zehn Familien in Not

Kneipp-Aktiv-Club Frastanz und Weltladen sammelten Spenden für Benachteiligte

Bereits am 3. Januar wurden fünf hilfsbedürftigen Familien die ersten 5.000 Euro an Spenden direkt übergeben. Nur eine Woche später folgten die weiteren 5.000 Euro für fünf weitere Familien in Not. „In diesen Tagen konnten wir unglaubliche 10.000 Euro auf zehn Familien aufteilen. Vielen Dank für eure vorbildliche Menschlichkeit und Liebe. Schön, dass es noch Engel wie Euch gibt. Vielen Lieben Dank für Eure selbstlose, unermüdliche Arbeit über das ganze Jahr“, erklärte Joe Fritsche von der Stunde des Herzens bei der Übergabe der Spenden im Weltladen Frastanz.