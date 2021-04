1000 Wege zur Meile

Unter dem Motto „Und? Wou biescht du glandat?“ fand dieses Jahr die 22. Luschnouar Sparkassen-Meile statt.

Im Teilnehmerfeld waren alle Klassen buntgemischt. Von U6 bis zu den Pensionisten waren alle Altersgruppen vertreten. Fünf Schulklassen der VS Rheindorf haben ebenfalls mitgemacht. Als Rekordteilnehmer kristallisierte sich Stefan Walkner heraus, der jeden Tag im Meile-Zeitraum nützte, indem er von einem der Startpunkte in der Klasse „Hobby“ (also jeweils rund 4 km) loslief und täglich seine Fotos schickte. Zum krönenden Abschluss lief er dann am Ostersonntag von Startpunkt zu Startpunkt, also einmal quer durch bzw. rund um die Gemeinde.