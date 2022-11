Die Klostertaler Rutschifenggen Guggamusik eröffnete lautstark die Faschingssaison. Pünktlich um 11 Uhr 11 marschierten die überglücklichen Guggamusikanten aus ihrem Probelokal auf den Vorplatz der Volksschule Dalaas.

Dabei erfreuten sie die zahlreichen Besucher nicht nur mit Guggamusik sondern auch mit ihrem neuen Kostüm. Unter dem Motto „1000 und eine Nacht“ präsentierten die 30 Mitglieder ihre orientalischen Gewänder. Auch der „fliegende Teppich“ darf natürlich nicht fehlen und so schwebt ein Posaunist über den Platz bzw. die Straßen. Die Gewänder wurden von den Mitgliedern in unzähligen Stunden selbst gefertigt, die Musikstücke studierten die Guggamusikanten in Eigenregie und unter anderem am Probenwochenende unter der Leitung von ihrem musikalischen Chef Michael Küng ein. Die Klostertaler Rutschifenggen Guggamusik veranstalten den Faschingsumzug in Dalaas am 21. Jänner mit anschließender Fengga-Party. Zu hören sind sie unter anderem beim Faschingsumzug in Braz am Faschingsdienstag, 21. Februar.