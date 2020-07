1000 m2 in Dornbirn: Im August eröffnet Vorarlbergs größte Boulderhalle

Am ehemaligen Areal von FM Hämmerle in Dornbirn eröffnet bald Vorarlbergs größte Boulderhalle. VOL.AT warf vorab einen Blick hinein.

Bouldern, das Klettern in Absprunghöhe, boomt. Das hat der ehemalige Profiboulderer Guntram Mattle aus Nüziders bereits vor Jahren erkannt und sich mit "Steinblock" auf den Bau von Boulderhallen spezialisiert. Nach der Eröffnung von zwei Hallen in Rankweil (2016) und Imst, Tirol (2017) kommt nun eine zweite Halle ins Ländle. Am ehemaligen Areal von FM Hämmerle in Dornbirn eröffnet bereits am ersten August die dritte Steinblock-Boulderhalle in Westösterreich.